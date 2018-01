sinossi The chi - stagione 1

A sud di Chicago, un classico giorno dove ci sono bambini che si preparano per la scuola mentre i genitori vanno a lavorare, i giovani cercano di guadagnarsi da vivere e gli anziani tengono d'occhio le cose dai loro portici. Ma in questo quartiere difficile, pericoli reali minacciano ogni giorno di soffocare i sogni, e le decisioni più semplici possono avere conseguenze di vita o di morte. Il Chi è una serie drammatica di trance di formazione su un gruppo interconnesso di afroamericani della classe operaia che ci ricorda che non importa cosa succede, se lo spirito umano è forte la speranza non muore mai. chiudi

