sinossi Young sheldon

Sheldon Cooper personaggio iconico della famosissima serie tv The Big Bang Theory è stato anche un bimbo, ed è la sua storia quella che vedremo in Young Sheldon, il prequel della seguita serie tv . Potremmo quindi scoprire l’infanzia di Sheldon che a solo nove anni frequenta il liceo. Il piccolo Sheldon Cooper dovrà quindi relazionarsi con il mondo che lo circonda, con quel Texas nel quale non sarà facile crescere, soprattutto se le cose più importanti sono la Chiesa e il football. Il giovane Sheldon è grado di compiere avanzati calcoli matematici e scientifici, ma sarà difficile sin dall’inizio avere rapporti con i compagni di scuola e con quella stessa famiglia che, a differenza di Sheldon, sembra essere fin troppo normale... chiudi

