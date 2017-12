sinossi Wormwood

Wormwood è una miniserie a metà tra il documentario e la fiction che racconta la storia della misteriosa morte dello scienziato dell’esercito americano Frank Olson, interpretato da Peter Sarsgaard, e degli incessanti sforzi di suo figlio per portare a galla la verità. Lo scienziato dell’esercito americano Frank Olson morì precipitando dal 13° piano di un albergo nel 1953. Il figlio fece di tutto per dimostrare come la morte del padre non fu un suicidio ma un omicidio organizzato dalla CIA. Olson, eminente biologo, aveva lavorato in un laboratorio dell’esercito, dove era venuto a conoscenze di esperimenti sugli effetti dell’Lsd, effettuati usando ignari cittadini come cavie. chiudi

