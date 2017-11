sinossi Vikings - stagione 5

Ivar, ancora pieno di rabbia per la morte del padre, dopo l’uccisione del fratello Sigurd al termine di “Vikings 4”continuerà a sfogare la sua rabbia muovendo ancora guerra sul suolo inglese per espandere le conquiste dei Norreni. Floki, dopo la morte di Helga, partirà per seguire la voce degli dei e si imbarcherà su una minuscola barca alla ricerca di una nuova vita. Dopo che Re Ecbert ha firmato il trattato per cedere parte delle sue terre ai Norreni suo figlio, Re Aethelwulf, cerca di sfuggire ai pagani con l’aiuto del Vescovo Heahmund. I figli del Re Aethewulf, Alfred e Aethelred, però non saranno in accordo col modo di agire del padre. Lagertha continuerà a regnare a Kattegat ma sarà sempre più minacciata. chiudi

leggi tutto