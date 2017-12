sinossi The replacement - miniserie

La protagonista sarà Ellen, una trentenne che lavora con successo come architetto, e trova come sostituta al lavoro Paula, entusiasta e brillante. Ellen vorrebbe sostenerla ma c’è qualcosa che non va in lei. La donna inizia a temere per la sua sicurezza quando si rende conto che la sua sostituta ha dei progetti disturbati. I suoi sospetti potrebbero essere causati dalla rivalità femminile e dall’insicurezza, oppure potrebbe esserci qualcosa di più profondo. chiudi

