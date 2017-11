sinossi The punisher - stagione 1

Frank Castle è un pluridecorato veterano del Colpo dei Marine che, in seguito al brutale assassinio della sua famiglia durante un regolamento di conti tra bande, e di fronte all'incapacità di una polizia corrotta di fare giustizia, diventa il vigilante The Punisher, determinato a fermare qualsiasi criminale con ogni mezzo necessario. Lui non ha superpoteri come altri vigilanti a Hell's Kitchen, ma può contare su una enorme forza fisica, una insormontabile forza di volontà, un'ampia conoscenza delle armi ed eccellenti doti tattiche.

