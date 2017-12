sinossi The orville

La serie The Orville offre un live-action di un'ora ambientata a 400 anni nel futuro, che segue le avventure dell'Orville, una nave spaziale esplorativa di medio livello, come il suo equipaggio sia umano che alieno, e che affronta le meraviglie e i pericoli dello spazio esterno, ma anche i problemi familiari spesso comici della vita di tutti i giorni. Nel 25° secolo, la Terra è parte dell'Unione Planetaria, la civiltà avanzata di vasta portata e per lo più tranquilla con una flotta di 3.000 navi. Dopo un divorzio amaro, l'ufficiale dell'Unione Planetaria Ed Mercer MERCER ( ottiene finalmente la sua occasione per comandare una di queste navi: l'USS Orville. Determinato a dimostrare il suo valore ed a scrivere un nuovo capitolo della sua vita. Però questo compito diventa ancora più difficile quando Ed scopre che il primo ufficiale assegnato alla sua nave è la sua ex moglie, Kelly Grayson . Come nuovo comandante, Ed assembla un equipaggio qualificato, ma eccentrico, tra cui il suo migliore amico, Gordon Malloy , che ha problemi con l'autorità, ma è il miglior timoniere della flotta; Dr. Claire Finn , uno dei medici più esperti dell'Unione; Bortus , un alieno di una specie di un solo sesso; Isaac , una forma di vita artificiale di una società di macchine che pensa che le forme di vita biologiche siano inferiori; il navigatore John Lamarr , il cui umorismo smorza anche le situazioni più terribili; Alara Kitan, una giovane, inesperta agente di sicurezza la quale ha forza fisica superiore data dalla gravità del suo pianeta d'origine; e Yaphit. In qualche modo, Ed e Kelly devono riuscire a mettere il loro passato alle spalle e, con l'aiuto dell'equipaggio, navigare in affascinanti e talvolta pericolose avventure nello spazio esterno, e affrontare le relazioni personali tumultuose ed accattivanti con i loro colleghi giorno dopo giorno... chiudi

