sinossi The marvelous mrs. maisel - stagione 1

Dai creatori di Una mamma per amica una nuova serie su una donna abbandonata che scopre un talento straordinario per la commedia. La serie verterà sulle vicende di Miriam Midge Maisel, una donna che vive nella New York del 1958 ma fatica a rispettare le convenzioni dell’epoca. Il sogno di una vita felice, corredata da due bambini e un elegante appartamento nell’Upper West Side, è infranto quando il marito la lascerà improvvisamente. Di tutta risposta, Midge farà fronte alle avversità scoprendo un inaspettato talento, quello della comicità. Divenuta una stella della stand-up comedy, dovrà sfidare anche qui l’opinione pubblica fino a finire ospite del re dei talk show americani Johnny Carson. chiudi

