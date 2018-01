THE MAN IN THE HIGH CASTLE - Stagione 2

Nella seconda stagione gli autori decentrano l’attenzione dai protagonisti Juliana Crain e Joe Blake, rendendo più omogenea e amplificando l’introspezione sui vari comprimari. Spiccano le attenzioni rivolte alla maniacale cura dello status famigliare dell’Obergruppenfuhrer John Smith (ancora uno straordinario e famelico Rufus Sewell) e di pari passo, la struggente presa di coscienza del ministro del commercio giapponese Nobusuke Tagomi, che compie addirittura un "viaggio" in quel mondo immaginario che ha seguito il reale corso della Storia. Cresce e trova il suo posto nel mondo anche Frank Frink, ex marito di Juliana, che crede morta, il quale decide di entrare a far parte della Resistenza, assurgendo a ruolo chiave per le operazioni di ribellione in controtendenza con i giochi di potere orditi tra Reich e Impero. chiudi

nome serie THE MAN IN THE HIGH CASTLE

tit. originale The Man in the High Castle

genere Fantascienza

stagione 2 /3

n.episodi 10

nazione USA

regia David Semel

creatore Frank Spotnitz

durata 60'