sinossi The librarians - stagione 4

Nella quarta stagione di The Librarians i nostri eroi si imbarcheranno in un nuovo avventuroso viaggio rischiando ancora una volta la vita per salvare il mondo. Si confronteranno con il fratello di Babbo Natale, Santo Patrono dei Ladri, cercheranno di salvare una città infestata dai fantasmi della Guerra Civile, combatteranno un casinò che ruba la fortuna delle persone e uniranno le forze con una Bibliotecaria che viaggia nel tempo e arriva dal passato. chiudi

