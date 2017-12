sinossi The crown - stagione 2

In questa seconda stagione, mentre il suo matrimonio e il suo regno cominciano a sgretolarsi, la regina Elisabetta deve prendere i provvedimenti necessari per garantire la sopravvivenza della monarchia britannica. I soldati di Sua Maestà sono impegnati a combattere una guerra illegale in Egitto che finisce con la rovina «per scandalo» del suo terzo Primo Ministro, Harold Macmillan. Racconta insomma la fine dell’epoca del rispetto e l’ingresso nell’era rivoluzionaria degli anni Sessanta. E pare che questi episodi siano incentrati molto sulla figura del principe consorte Filippo. chiudi

leggi tutto