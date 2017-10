sinossi The brave

Il mondo complicato dei coraggiosi eroi militari che fanno sacrifici personali mentre svolgono le missioni più impegnative e pericolose dietro le linee nemiche. The Brave è un viaggio alla scoperta delle élite degli eroi militari USA che operano sotto copertura e segue le vicende del Vice Direttore della D.I.A. Patricia Campbell e di Adam Dalton, capo della squadra di specialisti altamente qualificati Special Ops. Con l'aiuto delle più avanzate tecnologie esistenti e forti di un coraggio e di un addestramento senza pari, i due e i loro rispettivi team lavorano quotidianamente per salvare la vita di persone innocenti e portare a termine missioni in alcuni dei luoghi più pericolosi al mondo... chiudi

