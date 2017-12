sinossi Speechless - stagione 1

Maya DiMeo è un'appassionata mamma con una missione: fare tutto il possibile per prendersi cura della sua famiglia - il marito Jimmy, che sembra più intelligente di quanto creda; la figlia Dylan, molto pratica e atletica; il figlio di mezzo Ray, il "cervello" di casa; e il maggiore J.J., diversamente abile. Mentre Maya lotta contro ingiustizie reali e immaginarie, i DiMeo sono in procinto di lasciare la loro casa per trasferirsi in un quartiere più elegante nella speranza di migliorare il loro stile di vita, con risultati discutibili.

