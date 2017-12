sinossi Sherlock - stagione 4

Il co-ideatore Steven Moffat ha rilasciato alcune indiscrezioni sulla quarta serie di Sherlock che non vedremo prima del nuovo anno. "Ci saranno alcune risposte a domande che nessuno si è posto. Siamo particolarmente entusiasti di una piccola cosa che abbiamo creato di cui nessuno sta parlando", ha detto Moffat. Ha poi parlato anche di come il prossimo ciclo sarà diverso dai precedenti. Dopo aver sottolineato come ogni stagione di Sherlock abbia un tema diverso - "La prima era sull'inizio della loro amicizia. La seconda sulle tappe formative, l'amore, la paura, la perdita e tutto il resto. La terza sui bei tempi: lui, il suo amico e la moglie del suo amico" - parlando della quarta ha detto: "Sarà... suppongo si possa dire... sulle conseguenze. I nodi vengono al pettine. È cupa, in qualche modo - ovviamente, è molto divertente e Sherlock Holmes fa il discolo e tutto quello che potete aspettarvi - ma c'è una sensazione di... cose... tornate per colpirvi". chiudi

