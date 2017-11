sinossi S.w.a.t. reboot

Remake dell'omonima serie televisiva e film, la serie segue il Sergente Daniel "Hondo" Harrelson della polizia di Los Angeles incaricato di creare una nuova unità tattica per far fronte alle emergenze più disparate. Jim Street, Jessica Cortez, David Kay, Christina Alonso, Dominique Luca e Mumford, seguiranno il loro Sergente nelle situazioni più rischiose e ad alto profilo per tenere al sicuro la comunità. chiudi

