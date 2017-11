sinossi Runaways - stagione 1

Runaways è una serie tv basata sul team di supereroi Marvel Comics con lo stesso nome. La storia principale segue 6 adolescenti, costretti dai propri genitori ad incontrarsi annualmente per accompagnarli a quello che sembrava un incontro di lavoro, scoprono accidentalmente che ogni anno in quell’occasione i loro genitori celebrano un rituale sacrificando un innocente ai loro dei malvagi, ricavandone immenso potere; potere di cui i 6 ragazzi scoprono di essere in parte depositari. Scoperta la vera natura dei propri genitori, impegnati nella imminente distruzione del mondo, i ragazzi si troveranno prima in fuga, poi alla scoperta dei propri poteri e infine a dover fermare i propri genitori, coscienti fin dall’inizio di avere un traditore nelle fila del gruppo. chiudi

leggi tutto