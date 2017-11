sinossi Rosy abate - la serie

Lo spin-off di Squadra Antimafia sta per iniziare quindi dopo tanta attesa da parte dei fan, in prima serata alle 21,30, torna la regina di Palermo. La trama di ‘Rosy Abate – La serie’ ripartirà dall’ultima (finta) uscita di scena del personaggio, avvenuta alla fine della settima stagione di Squadra Antimafia. Dopo un salto temporale di cinque anni scopriremo che Rosalia ha cambiato nome in Claudia (in onore della compianta amica Claudia Mares) e ha ricominciato tutto da capo dopo l’ennesima fuga. Sapremo anche che suo figlio Leonardino in realtà non è morto: si è salvato grazie a Filippo De Silva. chiudi

