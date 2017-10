sinossi Mr. robot - stagione 3

Il mondo sta per esplodere sotto le inquietanti manovre della Dark Army. La E-Corp, invece, organizzazione iper-tecnologica che ha controllato il mondo con le sue multinazionali fino ad ora, mostra i suoi primi segni di cedimento. Elliot sopravvissuto al tentativo armato di Wellick d’impedirgli di rovinare il piano enigmatico e distruttivo conosciuto come “Fase 2”, sebbene questo non significhi che le cose ora andranno meglio per lui. Nel frattempo, Irving, il nuovo personaggio interpretato da Bobby Cannavale, sembra essere molto più che il venditore di auto usate descritto finora dalla produzione. chiudi

