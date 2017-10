sinossi Mindhunter - stagione 1

Mindhunter è tratto dal romanzo omonimo del 1996, Mind Hunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit, scritto dall’ex agente speciale John Douglas e Mark Olshaker. Per anni, Douglas ha seguito le tracce di alcuni dei serial killer e stupratori seriali più famigerati, sviluppando tecniche di profilazione molto affinate grazie a interviste realizzate con una serie di serial killer. Il libro approfondisce alcuni dei casi più noti, incluso un uomo che cacciava delle prostitute in Alaska, un infanticida di Atlanta e il killer di Green River di Seattle. chiudi

