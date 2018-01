sinossi La casa di carta - stagione 1

Otto persone vengono reclutate per una rapina estremamente ambiziosa: rubare 2400 milioni di euro dalla Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, la zecca nazionale spagnola, a Madrid. La selezione è stata svolta non solo in base alle competenze specifiche di ciascuno, ma tenendo conto soprattutto della loro condizione sociale: si tratta infatti di individui che, per varie ragioni, non hanno nulla da perdere. L'ideatore di questa impresa è una figura conosciuta come Il Professore.

