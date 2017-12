sinossi Happy! - stagione 1

Serie tv tratta dall’omonimo fumetto di Grant Morrison e Darick Robertson, pubblicato negli Stati Uniti da Image Comics e in Italia da Bao Publishing. Happy ha per protagonista Nick Sax, un ex poliziotto che si ritrova nei guai e malmesso alla vigilia di Natale. L’unico aiuto che ha per salvare la propria vita e quella di una bambina in pericolo viene però da un cavallo blu volante che riesce a vedere solo lui. chiudi

leggi tutto