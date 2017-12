sinossi Fargo - stagione 3

Fargo 3 stagione è ambientata nel 2010, quattro anni dopo rispetto alla prima stagione. Si concentra sulla “cultura orientata a se stessa” in cui viviamo, dice il creatore Noah Hawley. I protagonisti sono pensati come “umili e pragmatici” di fronte alla cultura narcisistica dei nostri giorni. La terza stagione di Fargo, insomma, cerca di capire come questa influenzi la vita quotidiana. chiudi

