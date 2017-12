sinossi Dynasty - stagione 1

Una ragazza scaltra e carismatica, Fallon sente che si sta avvicinando per lei il momento di diventare la nuova direttrice operativa dell'impero di suo padre, il magnate dell'energia Blake Carrington. Resta però delusa quando quest'ultimo la convoca nella loro villa ad Atlanta solo per farle conoscere la sua nuova matrigna, Cristal, una donna splendida e giovane quasi quanto lei. Motivata, di sani principi, un'abile pubblicitaria e soprattutto davvero innamorata di Blake, Cristal si sente messa alla prova dalle ricchezze e dai privilegi dei Carrington, un mondo dove tutti la considerano un'estranea. Fallon in particolare, la quale chiede a Culhane, autista di famiglia e suo amante segreto, di aiutarla a smascherarla. Quando il suo piano non va a buon fine e Blake sceglie Cristal invece della figlia, lei si vendica mescolando affari e piacere con il più grande rivale di suo padre, Jeff Colby. chiudi

leggi tutto