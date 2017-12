sinossi Dark - stagione 1

La scomparsa di un bambino dà il via a una frenetica ricerca che coinvolge quattro famiglie e fa emergere peccati e segreti di una cittadina in cerca di un colpevole. Aprirà un vortice che sconvolgerà il nuovo concetto di tempo, e la domanda non è più “Chi ha rapito i bambini?” ma il “Quando?”. La storia sarà di genere soprannaturale e legata a degli eventi svolti nel 1986 nella stessa città. chiudi

