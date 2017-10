sinossi Chance - stagione 2

In Chance 2, il personaggio di Laurie dovrà confrontarsi non solo con una nuova minaccia ed un potenziale serial killer, ma anche con le proprie incursioni notturne al fianco di D. Cambiamenti in arrivo anche nella vita di Nicole, che deciderà di prendere delle strade mai valutate prima d’ora. chiudi

