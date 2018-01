sinossi Black mirror - stagione 4

Black Mirror, la serie tv antologica sul mondo cinico e contorto della tecnologia come dipendenza e un fattore emotivamente paralizzante, sta tornando su Netflix con la quarta stagione. Il trailer della stagione 4 di Black Mirror promette una serie di storie nuove e curiose. Arkangel, Hang the DJ, USS Callister, Metalhead, Il coccodrillo altri episodi aspettano di coinvolgere i fan. Naturalmente ogni titolo è accompagnato da persone che sono in difficoltà emotive e nel processo di prendere decisioni particolari. chiudi

