sinossi Alias grace

Il drama di sei episodi racconta la storia vera e controversa di Grace Marks (Gadon), una giovane donna irlandese di umili origini la quale emigra in Canada e qui inizia a lavorare come domestica nell'alta società, finché nel 1843 non è condannata all'ergastolo per i brutali omicidi del suo datore di lavoro, Thomas Kinnear, e della sua governante, Nancy Montgomery (Paquin). Diventata una delle donne più note ed enigmatiche nel Canada dell'epoca, Grace fu scagionata dopo 30 anni di carcere, riaprendo il dibattito sulla possibilità che abbia realmente contribuito agli assassinii o ne sia stata coinvolta solo inconsapevolmente. chiudi

