sinossi 12 monkeys - stagione 3

La storia vede al centro il viaggio di James Cole, un uomo proveniente dal 2043 mandato indietro nel tempo per fermare un ostile organizzazione conosciuta come L’armata delle 12 Scimmie. Insieme alla dott.ssa Cassandra Railly che si unirà a lui nel presente, Cole dovrà sciogliere questa cospirazione che è ormai in attivo da secoli. Lui e la Dott.ssa Railly e i loro improbabili alleati si avvicineranno sempre di più dallo scoprire la verità e capiranno che non ci sono solo conseguenze mortali per il genere umano…ma il tempo stesso. chiudi

leggi tutto