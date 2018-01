sinossi Trust - fidati

La diciassettenne Maria Coughlin, dichiarando all'improvviso in famiglia che è incinta, si prende uno schiaffo dal padre. Ricambiato costui con un altro schiaffo ne provoca la morte per infarto e la madre furente la caccia di casa. Maria non è neppure certa che genitore del nascituro sia un giovincello che, tutto preso dal rugby, l'abbandona: nicchia all'idea di abortire e trova aiuto presso Matthew Slaughter, un giovanottone ribelle che sembra in guerra con il mondo intero (gira spesso con una bomba a mano in saccoccia), con quattro anni di riformatorio alle spalle, una madre morta nel darlo alla luce ed un padre dominatore al limite del sadismo. In più è facilissimo a licenziarsi dal lavoro, anche se è un tecnico geniale. I due ribelli si mettono insieme, si stimano, si danno reciprocamente fiducia, anche se non può dirsi che si amino. Matthew riprende perfino a lavorare, è contrario all'aborto della ragazza, vorrebbe sposarla e andarsene altrove con lei. Maria si è intanto portata in casa il nuovo amico, ma la madre, piena di rancori, tenta di spingerlo fra le braccia della figlia maggiore Peg, divorziata e rientrata in famiglia. Una sera lo fa sbronzare e Maria vede Matthew e quest'ultima a letto insieme. Forse nulla è accaduto, ma Maria ora ha deciso di abortire, perchè vuole ricominciare la propria vita, così come ha lasciato un lavoro meccanico e insoddisfacente presso una fabbrica e si è messa a leggere libri, tanto da porsi piano piano all'altezza di Matthew. Da parte sua, questi nel frattempo si è licenziato dalla ditta produttrice di televisori, avendo scoperto che un elemento di un apparecchio di serie è difettoso e quindi da scartare. Il padre di Matthew lo rivuole a casa propria, dove in fondo il giovane gli faceva comodo e subiva con pazienza insulti e male parole. Ma Maria sopraggiunge e mentre dichiara all'amico che ha abortito, lui le confessa che si è ritrovato all'alba con Peg nel letto soltanto a causa di una sbronza, ma che è intenzionato a sposarla. Prima però ha un conto da regolare con il sistema - famiglia, lavoro e società - per cui se ne va ad incendiare la ditta di quei dannati televisori. Maria gli corre dietro (ha scoperto che quello si è messo in tasca la bomba), penetra a sua volta nell'edificio, strappa l'ordigno dalle mani di Matthew ed è lei a lanciarlo in un gesto di protesta, mandando tutto a fuoco. Mentre Matthew si allontana nell'auto della Polizia, la ragazza resta ad aspettarlo per un avvenire che sia per ambedue meno amaro. chiudi

