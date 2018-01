sinossi Romeo e giulietta - bolshoi

A Verona Romeo e Giulietta si innamorano pazzamente mentre le loro rispettive famiglie, i Montecchi e i Capuleti, sono divise da un'aspra rivalità che finirà in una straziante tragedia… Alexei Ratmasnky, ex direttore artistico del Bolshoi Ballet, mette in scena la première della sua produzione con drammatica urgenza e una fresca rivisitazione della versione dell'amato classico di Shakespeare. Il suo adattamento brillante e dettagliato, impostato sulla romantica e cinematografica colonna sonora, riaccende la storia della più celebrata coppia di amanti della letteratura come nessun altro coreografo, ad oggi, è riuscito a fare. chiudi

