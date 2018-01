sinossi Morto stalin, se ne fa un altro

Nel 1953, durante gli ultimi giorni del dittatore sovietico, regna il caos politico e sociale. Nella notte del 2 marzo 1953, un uomo sta morendo. Non si tratta di un uomo qualunque: è un tiranno, un sadico, un dittatore. È Joseph Stalin, Segretario Generale dell'Unione Sovietica. È lì che soffre, si contorce, sta per tirare le cuoia... E se ti giochi bene le tue carte, il suo successore potresti essere tu! Liberamente ispirata all'omonima graphic novel di Fabien Nury e Thierry Robins pubblicata in Italia da Mondadori chiudi

leggi tutto