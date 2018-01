sinossi Lohengrin

Per la prima volta Anna Netrebko e Piotr Beczala nei ruoli wagneriani di Elsa e Lohengrin, sotto la direzione raffinata e rigorosa di Christian Thielemann. Lohengrin, nella sua profondità psicologica e nella sua struttura fuori dal tempo, è messa in scena da Christine Mielitz con costumi sbalorditivi. "Pura beatitudine! Applausi interminabili" - Frankfurter Allgemeine Zeitung. Cantata in tedesco con sottotitoli in italiano. chiudi

leggi tutto