sinossi La sirenetta

Il film che vedremo non ripercorrerà il classico cartone animato Disney che tutti ricordiamo, ma narrerà il “ritrovamento”, anni dopo e in Mississipi, di quella che, nella mente di una bambina e di suo fratello (veri protagonisti dell’opera), sarebbe l’originale sirenetta della favola tenuta in gabbia da un perfido imbonitore da circo che ricorda un po’ il collodiano mangiafuoco. chiudi

leggi tutto