sinossi Jumanji - benvenuti nella giungla

Sequel del celebre film di Joe Johnston del 1995 che vedeva protagonista Robin Williams. Quattro liceali trovano una vecchia console per videogiochi nei seminterrati della scuola. Incuriositi dal gioco vintage ambientato nella selvaggia giungla di Jumanji, si prendono una pausa dalle pulizie e iniziano la partita. Una volta premuto il tasto start, i ragazzi scoprono con orrore di essere stati trascinati dentro al gioco, e per di più con le sembianze adulte degli avatar selezionati. Il secchione del gruppo ci guadagna i muscoli del dottor Smolder Bravestone (Dwayne Johnson), mentre alla bella della scuola tocca abituarsi agli abiti extra large del grassoccio professor Shelly Oberon (Jack Black). I quattro scoprono presto di essere incastrati non in un semplice gioco, ma in una folle prova di sopravvivenza, in cui l'unico modo per tornare alla realtà è portare la pedina del giocatore - l'avatar in questo caso - alla vittoria. Guai a innescare il game over, o si rischia di restare bloccati per sempre nella giungla come Alan Parrish vent'anni prima. chiudi

