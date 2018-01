sinossi Essere gigione: l'incredibile storia di luigi ciaravola

Luigi Ciaravola è noto al suo affezionato pubblico come Gigione. Il documentario ne racconta momenti di vita pubblica e privata mostrando le esibizioni di uno dei protagonisti principali delle feste di piazza di provincia e il dietro le quinte della vita di un uomo di spettacolo in equilibrio tra sacro e profano. Maurizio Costanzo lo fece conoscere a tutta l'Italia ospitandolo al Maurizio Costanzo Show. Valerio Vestoso, al suo primo lungometraggio, torna a focalizzare l'attenzione su di lui a decenni di distanza realizzando un documentario decisamente interessante perché non si limita a una passiva promozione ed esaltazione del personaggio ma va oltre offrendoci un ritratto di un'Italia che tanti, troppi, guardano con supponenza non riuscendo di conseguenza a capirne le aspettative e le pulsioni. chiudi

leggi tutto