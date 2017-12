sinossi Downsizing - vivere alla grande

Sul pianeta, per poter arginare il consumo eccessivo di energia, gli uomini possono rimpicciolirsi. Ma è davvero la soluzione a tutti i problemi? In Omaha, in un futuro non troppo distante da noi, un uomo realizza che potrebbe avere una vita migliore se potesse rimpicciolirsi. Gli umani hanno infatti acquisito la capacità di ridurre le loro dimensioni di circa un ottavo per far fronte all'eccessivo consumo energetico del pianeta. chiudi

