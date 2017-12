sinossi Wonder

Auggie Pullman è un bambino nato con un'anomalia facciale che non gli ha mai consentito di frequentare una scuola normale ma l'ultimo anno delle scuole elementari viene ammesso in una scuola normale. I compagni di classe, la sua famiglia e tutta la comunità farà in modo di accoglierlo facendolo sentire integrato ma per Auggie non sarà così semplice. chiudi

