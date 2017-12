sinossi Wilson

Cosa accadrebbe a un misantropo se si ritrovasse con una famiglia istantanea? Le vicende ruotano intorno a Wilson (Woody Harrelson), un egocentrico signore di mezz'età che è solito dare il peggio di sé durante le passeggiate con il suo cane. La morte del padre lo spinge a tentare, dopo ben 17 anni, un riavvicinamento con l'ex moglie. Scoprirà, così, di avere una figlia adoloscente, nata dopo la fine del matrimonio e data in adozione. La sua mission impossible sarà quella di riunire la famiglia, anche a costo di forzare un po' la mano. Nel tentativo, non mancheranno passi falsi ed errori di percorso di cui far tesoro. Ad esempio, dovrà imparare che per consolare un'adolescente un po' in carne, non si dovrebbe mai usare la parola "ippopotamo"! chiudi

