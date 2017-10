sinossi Vittoria e abdul

Il film è tratto dalla storia vera dell'inaspettata amicizia tra un giovane indiano, arrivato nel territorio britannico in occasione delle celebrazioni del Giubileo nel 1887, e Vittoria. Gli eventi si svolgeranno negli ultimi anni del regno della regina e il film si basa sul romanzo "Victoria and Abdul: The True Story of the Queen's Closest Confidant" scritto da Shrabani Basu. chiudi

