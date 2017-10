sinossi Vita da giungla: alla riscossa!

Tratto dalla popolarissima serie di animazione che spopola in tutto il mondo, il film segue le peripezie di Maurice, un testardo pinguino convinto di essere figlio di una tigre, e dei suoi simpatici amici della giungla. Un po'Madagascar e un po'L'Era Glaciale, questo film per famiglie invaderà l'Italia tra maestri di Kung-fu e un malvagio koala deciso a distruggere la giungla una volta per tutte. chiudi

