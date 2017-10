sinossi Vampiretto

Basato sull'omonima saga di libri per ragazzi che ha venduto oltre 20 milioni di copie in 30 paesi nel mondo, Il piccolo vampiro racconta la storia di Rudolph, un piccolo vampiro che rimane isolato dal resto della famiglia quando il suo clan viene attaccato da un cacciatore di vampiri e per non bruciare con la luce del giorno si rifugia in un hotel dove fa amicizia con un suo coetaneo, l'umano Tom, che adora i vampiri e diventa subito suo amico. Tom aiu chiudi

leggi tutto