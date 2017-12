sinossi Valley of shadow

Aslak è un bambino di dieci anni che lotta per superare la perdita del problematico fratello maggiore. Lasciato da solo con una madre single devastata dal dolore, Aslak non ha la capacità di affrontare ciò che sta succedendo sia nella sua vita sia nella zona in cui vive, teatro di alcuni strani accadimenti. Qualcosa sta infatti attaccando tutte le pecore e, mentre i contadini sospettano si tratti di un lupo, i bambini credono che sia opera di qualcosa di più sinistro. Aslak decide allora di avventurarsi tra i boschi per trovare le misteriose creature.

