Nell'anno 2740, Valerian e Laureline sono Corpi Speciali incaricati dal governo di mantenere l'ordine in tutto l'universo. Seguendo gli ordini del loro comandante, Valerian e Laureline si imbarcano per una missione nella città intergalattica di Alpha, metropoli in continua espansione e dimora di migliaia di specie diverse provenienti da ogni angolo della Galassia. Questa importante e storica città, è sotto l'attacco di un nemico sconosciuto. Valerian e Laureline dovranno combattere contro il tempo per trovare l'origine di questa forza maligna e fermarla prima che distrugga il nostro universo.

titolo VALERIAN E LA CITTÀ DEI MILLE PIANETI

tit. originale Valérian and the City of a Thousand Planets

genere Fantascienza

nazione FRA

regia Luc Besson

sceneggiatura Pierre Christin, Jean-Claude Mézières

durata 90'