Una giovane donna arriva inaspettatamente sul posto di lavoro di un uomo più anziano di lei, in cerca di risposte. Una comparsa che minaccia di mandare in pezzi la vita dell'uomo e di far vacillare la sua stabilità. Segreti mai confessati e ricordi sepolti riaffiorano in superficie appena i due passano al setaccio le macerie del passato. La donna sarà costretta a guardare nel profondo di una lacerante forma di amore e a chiedersi se c'è ancora una possibilità di redenzione. chiudi

