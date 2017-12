sinossi Tulip fever

Tulip Fevere è la trasposizione cinematografica del romanzo di Deborah Moggach , che racconta la romantica storia tra Sophia (Alicia Vikander) e l’artista (Dean DeHaan) assunto dal marito (Christoph Waltz) per dipingere il suo ritratto. Il film è ambientato in Olanda nei primi anni del 17° secolo, durante il periodo noto come Tulip Mania. In Tulip Fever, i due giovani amanti decidono di investire nel mercato dei tulipani al fine di costruire un futuro insieme. chiudi

leggi tutto