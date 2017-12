sinossi Train to busan

Un virus non identificato si abbatte sulla Corea del Sud e il Governo dichiara lo stato di emergenza. I passeggeri di un treno diretto a Busan, l'unica città ancora incontaminata, dovranno combattere duramente per la propria sopravvivenza... Dopo aver polverizzato il box office asiatico e dopo essersi guadagnato le stellette di cult movie all’ultimo Festival di Cannes, totalizzando incassi vertiginosi nella cinefila Francia, approda finalmente in Italia sotto il segno della Tucker Film e del Far East Film Festival di Udine uno dei titoli più forti e attesi della stagione: l’irresistibile zombie-disaster blockbuster Train to Busan di Yeon Sang-ho. Racconta la guerra, una guerra davvero feroce e violenta, senza mai cedere alla ghiottissima tentazione dello splatter: si concentra, invece, sulle dinamiche umane e ne descrive sapientemente le sfumature. Le stesse che, nella vita di tutti i giorni, danno forma e colore alla nostra società: egoismo, altruismo, vigliaccheria, meschinità, spirito di sacrificio, tentativi di redenzione. chiudi

