sinossi Thoroughbreds

L'emotivamente provata Amanda e la sprezzante Lily, tornano amiche dopo anni d'incomprensioni e giudizi. Quando il freddo patrigno di Lily, Mark, cospira per spedire la figliastra in riformatorio invece che al college dei suoi sogni, le disinvolte battute di Amanda su come ucciderlo sembrano improvvisamente trasformarsi in un'idea allettante. Oltre le tendenze ambigue di Amanda le ragazze decidono di attuare un piano terrificante, se solo la tendenza a manipolarsi reciprocamente, che ha sempre definito il loro rapporto, rischia di far deragliare le loro ambizioni.

