Thor: Ragnarok

Thor si trova imprigionato dall'altra parte dell'universo e senza il suo potente martello. Dovrà intraprendere una corsa contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare Ragnarok - la distruzione del suo pianeta e la fine della civiltà asgardiana - per mano di un nuova potentissima minaccia, la spietata Hela. Ma prima deve sopravvivere a una sfida mortale che lo contrappone al suo ex alleato e compagno negli Avenger - l'Incredibile Hulk!

