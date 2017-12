sinossi Their finest

Durante la seconda guerra mondiale Catrin Cole riesce a trovare un lavoro come scrittrice per un film di propaganda che ha bisogno di un tocco femminile. Il produttore cinematografico Buckley nota il suo talento e, insieme a Catrin, decide di lavorare intensamente per dare vita a un film che scaldi gli animi delle persone, troppo provate dalla sofferenza della guerra. Sul set, mentre le bombe devastano la città, Catrin scoprirà come ci sia dramma, commedia e passione, sia nel film che nella sua vita personale. chiudi

