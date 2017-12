sinossi The little hours

Medioevo, le suore Alessandra, Fernanda e Ginevra conducono una vita semplice nel loro convento. Spendono i giorni praticando i riti semplici della routine monastica. Un giorno arriva in convento tale Massetto, un giovane servo virile costretto a nascondersi dal Signore per cui lavora per una disputa in cui ha azzardato pesanti insulti. Introdotto alle sorelle come un sordomuto per scoraggiare la tentazione, Massetto lotta per mantenere la sua copertura reprimendo un turbine pansessuale, tra abuso di sostanze e baldorie... chiudi

leggi tutto